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Олимпиада 2020

В Евросоюзе считают, что Лукашенко нарушил олимпийское перемирие

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Global Look Press

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко за нарушение олимпийского перемирия после инцидента с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

«Успокоился, когда увидел, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Однако, еще одна гордая белоруска была вынуждена бежать из своей страны из-за действий режима Лукашенко и нарушения олимпийского перемирия», — написал верховный представитель в Twitter.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в 2 августа сообщил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Он также добавил, что Польша «сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру».

Ранее белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шимак лишены аккредитаций и выселены из олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться на родину.

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Олимпиада 2020
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