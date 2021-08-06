Червиченко об отказе Фернандеса от сборной: ему посоветовали не распыляться на два фронта

Экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, согласно которой защитник ЦСКА Марио Фернандес решил в ближайшее время не выступать за сборную России.

«У ЦСКА дела идут не очень хорошо, у Марио не хватает здоровья разрываться на две команды, отрабатывать и там, и тут. Все логично. Марио — супер-игрок для нашей команды. Это потеря. У него есть опыт, багаж, наигранность. Я думаю, в клубе ему посоветовали не распыляться на два фронта. Имеют право», — цитирует бывшего президента красно-белых «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес заявил об отказе приезжать в сборную России в телефонном разговоре с новоиспеченным главным тренером Валерием Карпиным

Следующий матч сборная России проведет 1 сентября. В рамках отбора на чемпионат мира — 2022 россияне сыграют с Хорватией.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.