Стало известно имя ближайшего соперника Федора Емельяненко

Тимоти Джонсон из США станет соперником россиянина Федора Емельяненко по поединку на турнире Bellator в Москве 23 октября. Этот бой будет главным на турнире, сообщает ТАСС.

Джонсону 36 лет, он проигрывал россиянам Виталию Минакову и Валентину Молдавскому в Bellator. В последних четырех боях у американца три победы. Всего на его счету 15 побед и семь поражений.

Федор Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1.

В последний раз Федор Емельяненко дрался в декабре 2019 года в Японии с бывшим бойцом UFC Куинтоном Джексоном, который был нокаутирован.

Ранее экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что он один из величайших людей всех времен.

«Я не хочу навязывать свое имя или говорить: «Называйте меня величайшим из всех времен. Нет, я один из величайших людей всех времен. Я на одном уровне с Федором Емельяненко, Андерсоном Сильвой, Джоном Джонсом, Даниэлем Кормье, Деметриусом Джонсоном, Жорж Сен-Пьером», — сказал Хабиб.