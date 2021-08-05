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Тренер «Бенфики» заявил, что его команда ответила на видео «Спартака»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал видеоролик, который московский «Спартак» подготовил к первому матчу 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На нем Алекс Крал, Александр Максименко и Йордан Ларссон выносят на поле клетку, в которую попадает орел – символ «Бенфики».

«Мне показали это видео, но мы ответили на него игрой и результатом. У нас на поле было не просто 11 орлов, которых было невозможно поймать, но и орлята, которые вышли на замены. Мы достойно ответили на спартаковское видео», – приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Встреча между «Спартаком» и «Бенфикой», прошедшая 4 августа в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Рафаэл Силва и Мораес Жилберто.

Ответная игра пройдет в столице Португалии 10 августа. Начало — в 22.00 мск.

Ранее сообщалось, что Жорже Жезуш высмеял игру «Спартака» и сравнил ее с гандболом.

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Футбол. Лига чемпионов
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