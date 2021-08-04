Украинские синхронистки рассказали о своем отношении к соперницам из России

Украинские синхронистки Анастасия Савчук и Марта Федина рассказали о своем отношении к россиянкам Светлане Ромашине и Светлане Колесниченко, передает «Матч ТВ».

«Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькая, смотрела на них по телевизору. У нас все очень по-доброму, и поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», — сказала Федина.

«Спорт не относится к политике, на соревнованиях мы никогда не ведем себя враждебно, мы поддерживаем друг друга», — добавила Савчук.

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, Ромашина стала первой в истории синхронного плавания шестикратной олимпийской чемпионкой.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.