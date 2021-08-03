Губерниев — о Тимановской: давайте ей погрести за кого-то или в пулевой стрельбе выступить

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о скандале вокруг легкоатлетки из Белоруссии Кристины Тимановской.

«Вообще, интересы спортсменов каждый раз должны ставиться во главе угла. Если человек готовится, скажем, бежать 100 метров, потом 200 метров. И так бежать 400 метров из-за того, что кто-то не приехал? Давайте тогда еще ей погрести за кого-то или в пулевой стрельбе выступить», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию. Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Ожидается, что 4 августа она вылетит в Польшу.

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин считает, что на родине легкоатлетку могут посадить за критику в тюрьму.

Ранее белорусская легкоатлетка Яна Максимова заявила, что не будет возвращаться в Белоруссию после ситуации с ее соратницей по команде Кристиной Тимановской на Играх в Токио.