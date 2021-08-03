Российскому боксеру на Олимпиаде в Токио разрешили выйти на бой под песню про Дагестан

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов после полуфинального поединка на Олимпиаде-2020 прокомментировал свой выход на бой под песню о Дагестане. Напомним, Гаджимагомедов в полуфинале весовой категории до 91 кг победил новозеландца Нийка Дэвида со счетом 4:1. В финале россиянин встретится с победителем боя Абнер Тейшейры из Бразилии и кубинца Хулио ла Круса. Финальный поединок состоится 6 августа.

«Выходил под песню о Дагестане. Нам тут нельзя выступать под флагом и гимном России. Думал, и песню не разрешат, потому что она про родину. Но попросил, можно ли. В итоге разрешили. Очень рад этому. С Хабибом не знаком. Был знаком с его отцом — он награждал меня на одном из турниров. К сожалению, он уже не с нами. Пусть Всевышний просит все его грехи», — приводит слова Гаджимагомедова «Спорт-Экспресс».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) начинает собственное расследование по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую насильно пытались депортировать на родину после ее видеообращения.