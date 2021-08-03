Фонд спортсолидарности: к родителям Тимановской выехали силовики

Белорусский фонд спортивной солидарности в своем Telegram-канале заявил, что к родителям легкоатлетки Кристины Тимановской в Климовичи выехали силовики из Минска.

Напомним, Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.

Ранее посол США в Белоруссии Джули Фишер прокомментировала инцидент с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.