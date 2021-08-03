Стала известна дата вылета белорусской легкоатлетки Тимановской из Токио

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин заявил, что легкоатлетка Кристина Тимановская вылетит из Токио в Варшаву 4 августа.

«Она приняла предложение Министерства иностранных дел Польши обратиться за международной помощью, она сделала это и получила сегодня польскую визу. Мы в Фонде помогли ей получить билет в Варшаву», — цитирует Опейкина Reuters.

«Самое важное — никого нельзя угрозами принуждать ехать домой», — приводит слова представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика «РИА Новости».

Напомним, Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.

Ранее белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова рассказала о замкнутом поведении соотечественницы Кристины Тимановской.