Российский стрелок Каменский принес России 45-ю медаль Олимпиады-2020

Россиянин Сергей Каменский взял серебро в стрельбе из винтовки с 50 метров на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В финале спортсмен показал результат 464,2 балла. Победу с мировым рекордом одержал Чжан Чанхун (466,0). Бронзу завоевал серб Миленко Себич (448,2).

Для России медаль Каменского стала 45-й на летних Олимпийских играх в Токио. Теперь в активе спортсменов 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Российская сборная занимает пятое место в медальном зачете. Лидирует Китай (26-16-14).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию десятого дня Игр.

Ранее было опубликовано расписание финалов Олимпиады в Токио на 2 августа.

Олимпиада-2020. Стрельба

Мужчины. Винтовка с трех позиций, 50 м. Финал

1. Чжан Чанхун (Китай) — 466,0

2. Сергей Каменский (Россия) — 464,2

3. Миленко Себич (Сербия) — 448,2