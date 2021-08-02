Посольство Белоруссии просит Японию предоставить информацию о Тимановской

Белорусские дипломаты запросили у Японии информацию о легкоатлетке Кристине Тамановской.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства, сообщается, что сотрудники посольства 1 августа прибыли в аэропорт для выяснения обстоятельств и оказания белоруске возможной консульско-правовой помощи.

«Поскольку дипломаты не смогли получить у представителей японской стороны подробности, посольство обратилось к японской стороне с официальной просьбой о предоставлении информации о гражданке Белоруссии», — говорится в заявлении.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. По словам властей Японии, легкоатлетка в настоящее время находится в безопасности.

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин считает, что на родине легкоатлетку могут посадить за критику в тюрьму.

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии заявили, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

Ранее сообщалось, что муж легкоатлетки покинул Белоруссию и уехал в Киев.