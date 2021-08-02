Александр Тихонов раскритиковал поведение белорусской легкоатлетки

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о поведении белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая раскритиковала решение белорусских тренеров.

«Мне совершенно непонятен поступок Тимановской. Спортсмены сидят на шее налогоплательщиков, и их задача – завоевывать медали и показывать результат. Спор же не приносит никаких материальных благ. Многие даже выступали на Олимпийских играх с повреждениями. С травмами выходили, например, гимнасты и фехтовальщики», — сказал Тихонов в интервью ОНТ.

На летних Олимпийских играх — 2020 24-летняя Тимановская в Instagram раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии поставить ее на третий забег из-за снятия с соревнований двух соотечественниц, у которых отсутствует необходимое число допинг-проб. Позже она сообщила, что белорусская делегация сняла ее с соревнований и пытается насильно отправить в Минск.

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии заявляют, что легкоатлетка прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

Ранее сообщалось, что ЕС рассмотрит возможность предоставления убежища белорусской легкоатлетке.