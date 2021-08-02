Глава медиахолдинга — о депортируемой с ОИ белоруске: абсолютно позорный конец карьеры

Председатель государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт прокомментировал скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на Олимпийских играх в Токио. Эйсмонт назвал поступок спортсменки мерзким. Он считает, что Тимановская оказалась не готова к выступлению на Играх, но оказалась готова «молоть языком».

«Похоже, самое противное выступление на Олимпиаде мы уже увидели. Без комментариев. И снова говорим про испанский стыд, когда говорит она, а почему-то неудобно нам. Хотя дали же шанс исправиться. Любой спортсмен за такую возможность (выступить в еще одной дисциплине) будет буквально хвататься. Но здесь, видимо, не про спорт. Сегодня в обед Кристина Тимановская отправлена с Олимпиады домой. Не хочешь выступать — не надо.

Видимо, дама немного забыла, что это не курорт, и любой спортсмен, который заканчивает выступление, дисквалифицируется или получает травму, едет домой — таковы правила. И в целом такое ощущение, что летела Тимановская в Японию именно для всего этого дешевого фарса, а не хорошего выступления. Абсолютно позорный конец карьеры, который она пытается привязать к политике», — цитирует Эйсмонта by.tribuna.com.

Напомним, белорусская делегация сняла спортсменку со всех олимпийских соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны. Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место.

Ранее власти Германии предложили визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.