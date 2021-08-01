МОК взял под контроль ситуацию с легкоатлеткой из Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) взял под контроль ситуацию с попыткой насильственной депортации из страны белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

«Сегодня вечером МОК и Токио-2020 напрямую поговорили с Кристиной Тимановской. Она сотрудничает с властями в аэропорту Ханеда, в настоящее время ее сопровождает сотрудник оргкомитета «Токио 2020». Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности.

МОК и «Токио-2020» продолжат переговоры с Кристиной Тимановской и властями, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни», — говорится в заявлении МОК в Twitter.

Ранее сообщалось, что олимпийская делегация Белоруссии сняла спортсменку со всех соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны. Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место.

Ранее исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин объяснил, что грозит легкоатлетке Кристине Тимановской на родине.