Теннисист Хачанов стал серебряным призером летних Олимпийских игр

Российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

В финале одиночного турнира россиянин проиграл представителю Германии Александру Звереву со счетом 3:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для России медаль Хачанова стала 40-й на летних Олимпийских играх в Токио. Теперь в активе спортсменов 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых наград. Российская сборная занимает пятое место в медальном зачете. Лидирует Китай (23-14-13).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее заслуженный тренер РСФСР по теннису Виктор Янчук назвал немецкого теннисиста Зверева врагом.