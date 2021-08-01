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Олимпиада 2020

Клишина не прошла в финал Олимпиады в прыжках в длину

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Dylan Martinez/Reuters

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не смогла пробиться в финал Олимпийских игр.

В первых двух попытках россиянка совершила заступ. В третьей попытке Клишина прервала разбег из-за травмы ноги.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, имея в своем активе 11 золотых наград.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на победу своей дочери Софии Поздняковой в командных соревнованиях по фехтованию на Олимпиаде.

«Нет большего счастья, чем счастье тех, кого любишь. Сегодня я увидел Соню абсолютно счастливой и при этом спокойной и уверенной в себе», — написал Поздняков в своем Instagram.

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Олимпиада 2020
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