Американка, заявившая, что серебро России ей противно: вы не заставите меня передумать

Американская гребчиха Меган Калмо опубликовала пост в своем Instagram, в котором заявила, что, несмотря на травлю в своей адрес, не поменяла мнения в отношении допинга.

«Для тех, кто меня знает, вы знаете, что никакие издевательства или оскорбления не заставят меня отказаться от того, что я сказала, или от защиты честности моих соревнований и чести моих чистых товарищей по команде и конкурентов.

Вы не заставите меня передумать, что допинг — это нормально, и вы никогда не заставите меня усомниться в том, что наши воины заслуживают моей поддержки», — написала спортсменка.

Напомним, Калмо выразила недовольство после победы российских рапиристок в командных соревнованиях по фехтованию: «Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром, — противное чувство».

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу слов американской гребчихи Меган Калмо.