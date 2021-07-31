Глава ОКР получил желтую карточку во время выступления дочери в финале Игр

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков получил желтую карточку во время командного финала саблисток в рамках Олимпийского турнира между сборными России и Франции.

Поздняков не смог сдержать эмоций во время боя дочери Софии Поздняковой.

Россия обыграла Францию со счетом 45:41.

В копилке российской сборной 11 золотых наград. Россию опережают лишь Китай (21), Япония (17) и США (16).

Светлана Шевелева не получит золотую медаль из-за того, что она не выходила на дорожку, в каждом матче оставаясь запасной.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Роднина рассказала о сильном характере российских саблисток.