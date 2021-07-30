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Олимпиада 2020

Рублев — о выходе в финал ОИ в миксте: все так же чувствую себя лузером

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Eric Gaillard/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выход в финал Олимпийских игр в миксте, передает РИА «Новости».

Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой обыграли в 1/2 финала австралийский тандем Эшли Барти и Джон Пирс со счетом 5:7, 6:4, [13:11].

«Я все так же себя чувствую лузером, потому что хочется в одиночке играть. Мне кажется, мы немножко суетились и как-то торопились, делали ошибки, которые обычно не делаем. Не могли поймать волну. В итоге первый сет ушел», — сказал Рублев.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал Олимпийских играх в миксте.

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Олимпиада 2020
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