Россия опустилась в рейтинге УЕФА

Россия опустилась на 34 место в таблице коэффициентов УЕФА. Таблица учитывает разные периоды выступления команд. По итогам последней пятилетки Россия занимает восьмое место, а за последние четыре года сместилась на 14-е место, дав обогнать себя Хорватии.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре балла, в 1/8 финала — пять. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку.

В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Ранее «Сочи» обыграл азербайджанский клуб «Кешля» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций со счетом 4:2.