Олимпийского чемпиона Токио хотят лишить медали из-за состояния в террористической организации

Правозащитники из группы United for Navid призвали Международный олимпийский комитет (МОК) лишить медали иранского стрелка Джавада Форугхи, так как считают, что он состоит в террористической организации.

«Правозащитная организация United for Navid считает вручение олимпийской золотой медали иранскому стрелку Джаваду Форугхи не только катастрофой для иранского спорта, но и позором для всего международного сообщества, особенно для Международного олимпийского комитета (МОК). 41-летний Форугхи является действующим членом террористической организации. Присуждение золотой олимпийской медали экстремисту — это оскорбление для других спортсменов и черная метка для МОК», — говорится в послании организации, опубликованном на официальном сайте.

Напомним, Форугхи стал победителем соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на летних Олимпийских играх в Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оставил без государственных стипендий трех призеров Олимпиады.