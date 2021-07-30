Легкоатлетка из Кубы скончалась в результате попадания молота в голову

Перспективная метательница молота Алегна Осорио Маяри из Кубы скончалась в возрасте 19 лет. Инцидент произошел в апреле, когда на тренировке легкоатлетический молот угодил в голову спортсменки. После полученной травмы легкоатлетка впала в кому. 29 июля Национальный институт спорта страны подтвердил, что спортсменка скончалась.

Маяри является бронзовым призером летних Юношеских Олимпийских игр — 2018 по метанию молота. Также кубинка завоевала бронзовую медаль на Панамериканском молодежном чемпионате U20.

«Мы разделяем эту невыносимую боль с ее семьей. Метательница молота сборной США Гвен Берри также выразила соболезнования семье Маяри. Это кошмар. Желаю ее семье пережить это тяжелое время. Это так грустно», – цитирует президента национального спортивного института Кубы Освальдо Венто The Sun.

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