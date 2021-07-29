Овечкин рассказал, как шли переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о переговорах по новому контракту с клубом.

«Я не собирался никуда уходить. Я хотел подписать контракт на три года. Но мне сказали: «Ови, ты нужен нам на пять лет», — цитирует Овечкина в Twitter журналист Иэн Оланд.

Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Вашингтон». Пресс-служба американского хоккейного клуба сообщила, что контракт рассчитан на пять лет и сумму $47,5 млн. В год Овечкин будет получать около $9,5 млн.

36-летний Овечкин мог стать самым звездным свободным агентом Национальной хоккейной лиги за много лет, если бы не подписал новый договор с «Вашингтоном» до 28 июля — дня официального открытия рынка в сильнейшей лиге мира.

Ранее сообщалось, что хоккеист Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Вашингтон».