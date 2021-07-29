Винер — о подготовке гимнасток к Олимпиаде: они отдыхают в раздевалках на раскладушках

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала о подготовке российской команды к Олимпийским играм — 2020 в Токио. 3 августа российские гимнастки приедут в столицу Японии, а 6-го начнутся соревнования.

«Во Владивостоке они разместились на острове Русский в университете. Туда муха не пролетит. Тренируются девочки на «Фетисов-Арене», где растопили лед и сделали огромную площадку.

Российские гимнастки там совершенно одни, туда никого не допускают. Они приезжают туда утром и уезжают затемно. Днем им привозят что-то поесть, они отдыхают в раздевалках на раскладушках, чтобы не тратить время на переезды», – приводит слова Винер «Матч ТВ».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российские гребцы впервые за 17 лет выиграли олимпийские медали.