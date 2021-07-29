Сменился лидер медального зачета Олимпиады

Китай поднялся на первое место в медальном зачете Олимпийских игр — 2020. В активе лидеров Игр 14 золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. Вторую строчку занимает сборная США, которая завоевала 13 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Тройку замыкает Япония (13-4-5).

Российская команда занимает четвертое место с семью золотыми, 11 серебряными и семью бронзовыми медалями.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российские рапиристки вышли в финал Олимпиады-2020, одолев американок.