В ФСЖР не нашли ничего предосудительного в вопросе журналиста теннисисту Медведеву

Чилийский журналист, задавший провокационный вопрос российскому теннисисту Даниилу Медведеву, не сделал ничего предосудительного. Такое мнение выразил первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Александр Ухов.

«Журналист абсолютного ничего не сделал. И обсуждать здесь нечего. Это точно так же, как депутаты выступают с инициативами. Имеет он право предложить? Имеет. Его же за это не будут судить. Что он нарушил, этот чилийский журналист? Он не сделал ничего предосудительного.

Журналист имеет право задавать абсолютно любой вопрос. А спортсмен имеет право не отвечать на любой вопрос. Он может сказать, как часто делают политики: «без комментариев», — сказал Ухов «Газете.Ru».

После матча Медведева с итальянцем Фабио Фоньини журналист из Чили спросил Даниила об отношении к «клейму мошенников», которое преследует российских спортсменов. Теннисист публично заявил, что впервые в карьере отказывается от ответа на вопрос представителя СМИ, а также назвал журналиста провокатором и потребовал более не допускать его на свои игры и пресс-конференции.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева высказалась о провокации чилийского журналиста в адрес Медведева.