Трефилов о поражении гандболисток от Швеции: увидел беззубую команду, все засыпались

Вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов прокомментировал поражение женской сборной России по гандболу от команды Швеции в матче второго тура олимпийского турнира в Токио.

«Не знаю, какие указания давали тренеры – при этом не присутствовал. Но я увидел беззубую команду, в которой каждый не мог даже за себя постоять. Впечатление очень плохое. Практически никто не отличился у нас. Все засыпались.

Лидер в команде должен быть один, и это тренер. Вспомните, кто у нас лидер в художественной гимнастике, синхронном плавании. Игроки должны выполнять указания тренера. Если они этого не делают – о чем можно говорить? Надо заставить. Каким образом заставить – это уже никого не волнует. Будешь уговаривать, пинать, ругать – твое право.

Ты тренер, и выходишь на площадку на маленькую войну. А сдаваться в плен сразу… Сегодня мы просто сдались еще в конце первого тайма, когда не было никакой игры», — цитирует Трефилова Telegram-канал Олимпийского комитета России.

Встреча, прошедшая в японской столице на стадионе «Ёёги Нешнл», завершилась со счетом 36:24 в пользу скандинавских гандболисток.

После двух туров сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице группы B. Ранее спортсменки сыграли вничью с командой Бразилии.

В следующем туре российская команда сыграет со сборной Венгрии.

Ранее дзюдоистка из Германии Мартина Трайдос объяснила, почему наставник бил ее по лицу перед схваткой с представительницей Венгрии Софи Ёзбаш в рамках 1/16 финала Олимпийских игр.