Эрнст объяснил уход на рекламу во время выхода украинцев на открытии Игр в Токио

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объяснил уход на рекламу во время выхода украинских спортсменов во время открытия Олимпиады в Токио, передает ТАСС.

«У нас не было никакого инцидента. Мы много раз перекрываем трансляции рекламой, какие-то команды не попадают в эфир. Не надо искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет», — сказал Эрнст.

Первый канал не стал показывать выход национальной команды Украины на церемонии открытия Олимпийских игр — 2020 в Токио. Перед выходом украинской команды трансляция прервалась рекламой. При этом в приложении Первого канала трансляцию не прерывали перед выходом украинских олимпийцев.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.