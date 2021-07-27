Российские гандболистки потерпели разгромное поражение от шведок на Олимпиаде

Женская сборная России по гандболу потерпела разгромное поражение от команды Швеции в матче второго тура олимпийского турнира в Токио.

Встреча, прошедшая в японской столице на стадионе «Ёёги Нешнл», завершилась со счетом 36:24 в пользу скандинавских гандболисток. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице группы B. Ранее спортсменки сыграли вничью с командой Бразилии.

В следующем туре российская команда сыграет со сборной Венгрии.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сборная России по волейболу одолела Аргентину.

Олимпиада-2020. Гандбол. Группа B. 2-й тур

Швеция — Россия — 36:24 (15:9, 21:15)