Тренер Розанов покинул академию Плющенко спустя год после ухода от Тутберидзе

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Розанов ушел из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает Sport24.

По информации издания, несмотря на уход, специалисты остались в хороших отношениях. Отмечается, что с сентября Розанов будет работать тренером в школе на базе общества «Динамо».

Весной 2020 года специалист покинул группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В академии двукратного победителя Игр он тренировал бронзового призера первенства мира Александру Трусову, а затем — чемпионку Европы Алену Косторную. После завершения сезона-2020/21 обе фигуристки вернулись к Тутберидзе.

Ранее итальянский фигурист, участник чемпионатов Европы и мира, трехкратный чемпион своей страны Даниэль Грассль в интервью «Газете.Ru» отреагировал на информацию о том, что Розанов может на постоянной основе начать работать в Европе.

В июле 2021 года Розанов в качестве приглашенного специалиста участвовал в сборах «Peak Ice Camp» во Франции, где тренировал Грассля.