Олимпийская чемпионка Токио Позднякова: думаю о годичном перерыве, хочу ребенка

Олимпийская чемпионка София Позднякова, победившая в финале Токио-2020 по фехтованию соотечественницу Софью Великую, рассказала, чем планирует заниматься в ближайшем году.

«Сейчас я думаю о годичном перерыве. Я хочу ребенка. Мы с мужем будем работать над этим. Но мое ближайшее будущее — соревнование 31 июля. Верю в еще одну нашу медаль», — приводит слова Поздняковой «Спорт-экспресс».

София также рассказала о влиянии на ее карьеру известности о том, что ее отец — четырехкратный олимпийский чемпион и глава ОКР Станислав Поздняков.

«Еще с детства ко мне обращались не по имени, а что-то типа «дочка Стаса», «дочка Позднякова». Я, конечно, горжусь, что я его дочь, но каждый человек — личность. С чемпионата мира 2018 года, когда я выиграла личное золото, мне кажется, я заявила, что сама по себе спортсмен. Сегодня, наверное, я это подтвердила.

Не было ли обвинений на тему блата? Были шутки на эту тему. То есть именно не попрекали, а шутили. Но со временем перестали обращать внимание, когда я уже попала в молодежную сборную и так далее. Люди много чего говорят, но можно же не все слушать», — сказала София.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российского пловца Евгения Рылова в заплыве на 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио.