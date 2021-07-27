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Олимпиада 2020

Губерниев: мы прервали гегемонию американцев в плавании, они не проигрывали с 1996 года

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российского пловца Евгения Рылова в заплыве на 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио.

«Возвращаясь к победе Рылова и серебру Климента Колесникова. Мы прервали гегемонию американцев на стометровке на спине. Начиная с 1996 года, они никому не проигрывали. За всю историю советского и российского спорта у нас не было олимпийского чемпиона на стометровке на спине никогда. Призеры были, чемпионов не было. И вот Рылов! Рылов — блестящий. И, конечно, Климент Колесников», — сказал Губерниев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Напомним, что россиянин Климент Колесников удостоился серебряной награды, проиграв лишь 0,02 секунды Рылову. Третьим стал американец Райан Мерфи.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российская пловчиха Юлия Ефимова после выступления на стометровой дистанции брассом на Олимпиаде в Токио, на которой она заняла пятое место, рассказала, поедет ли на следующие Игры в Париж.

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