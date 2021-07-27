Чикунова и Ефимова не смогли завоевать медали ОИ в плавании на 100 м брассом

Российские пловчихи Евгения Чикунова и Юлия Ефимова не сумели завоевать олимпийские медали на дистанции 100 метров брассом. Чикунова приплыла к финишу четвертой, Ефимова — пятой.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Плавание. Олимпийские игры. Токио.

Женщины. 100 м брассом

1. Лидия Элис Якоби (США) — 1.04,95.

2. Татьяна Шенмакер (ЮАР) — 1.05,22.

3. Лилиан Кинг (США) — 1.05,54.

4. Евгения Чикунова (Россия) — 1.05,90.

5. Юлия Ефимова (Россия) — 1.06,02.

Ранее российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио на стометровой дистанции на спине.