Украинское посольство в Испании обратилось к испанским властям из-за протеста фанатов против футболиста Романа Зозули.

«Мы призываем испанские футбольные власти предпринять конкретные и решительные шаги, чтобы остановить несправедливые преследования Зозули. Ложные обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа. Слава Украине! Героям слава!» — говорится в заявлении посольства в Facebook.

Фанаты испанского клуба «Алькоркон» раскритиковали возможный трансфер украинского футболиста Романа Зозули.

«Роман Зозуля — не патриот, он — фашист, который поддерживает батальон Азов, украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в клубе, ни в нашем городе. Такая идеология противоречит нашим ценностям», — говорится в заявлении фанатов.

Также болельщики отметили, что тот Зозуля публиковал фотографии с нацистской символикой и поддерживал ультрас и фашистские формирования в своей стране, несовместимые с ценностями терпимости и уважения, которые способствуют развитию спорта.