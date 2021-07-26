Олимпийская чемпионка из России выступала с «ведьмачьим медальоном»

Виталина Бацарашкина, завоевавшая золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио, выступала в финале с «ведьмачьим медальоном школы Кота» из американо-польского фэнтезийного телесериала «Ведьмак».

Девушка является большой фанаткой серий игр «Ведьмак» и «The Last of Us».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее Виталина Бацарашкина описала свою самую необычную тренировку.