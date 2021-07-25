Партнер Роналду по сборной ответил на вопрос о запахе Криштиану

Немецкий футбольный клуб «РБ Лейпциг» провел презентацию новоиспеченного полузащитника Андре Силвы. На мероприятии корреспондент поставил португальца в неловкое положение, спросив про его партнера по сборной Криштиану Роналду.

«Вы делили раздевалку с Криштиану Роналду. Это красивый парень. Хотели бы вы стать таким же классным футболистом, как он, и иметь такие же мускулы? Он пахнет так же хорошо, как выглядит?» — спросил корреспондент издания Marca.

«Если я однажды смогу выиграть такие трофеи, как у Криштиану Роналду, то это будет великолепно. Но я думаю, что у каждого человека свой путь. Я сконцентрирован на том, чтобы показывать максимум. Было бы здорово повторить хоть одно из достижений Роналду. Я попрошу его парфюм, чтобы понюхать», — ответил Силва.

Ранее Криштиану Роналду рассказал, что самым сложным моментом в его карьере был переход в лиссабонский «Спортинг» в 2002 году.