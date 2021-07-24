Канчельскис оценил вероятность вызова Дзюбы в сборную России

Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис считает, что Валерий Карпин вызовет Артема Дзюбу в сборную России, несмотря на то, что между ними был конфликт, передает Sport24.

«Если Дзюба будет соответствовать уровню сборной, Карпин его вызовет. У меня нет ни малейших сомнений в этом. У них конфликт? Да о чем вы говорите, Валера — нормальный мужик, он никогда не станет выпячивать старые обиды», — сказал Канчельскис.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил назначение Валерия Карпина на пост наставника сборной России по футболу.