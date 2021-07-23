Губерниев заявил, что Карпину надо уходить из «Ростова», чтобы тренировать сборную

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Карпин — тренер футбольной сборной! Здорово! Но совмещение с «Ростовом» — странная история. На короткой дистанции, может, и сойдёт, но после Нового года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать! Очевидно, РФС угодил в цейтнот. Карпину удачи и лучи поддержки, но из «Ростова» надо уходить», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее сообщалось о том, что Валерий Карпин дебютирует на посту главного тренера сборной России 1 сентября в матче против национальной команды Хорватии. Команды встретятся в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Встреча пройдет в «Лужниках».