Карпин дебютирует на посту тренера сборной в матче против Хорватии

Валерий Карпин дебютирует на посту главного тренера сборной России 1 сентября в матче против национальной команды Хорватии.

Напомним, команды встретятся в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Встреча пройдет в «Лужниках».

В турнирной таблице Россия занимает второе место, набрав шесть очков, отставая от хорватов по дополнительным показателям.

Карпин был назначен на пост тренера Российской команды 23 июля.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост тренера сборной России.

«Это абсолютно логичное решение, сборной нужна встряска. В сборной должен быть специалист, который будет хорошим тренером и хорошим мотиватором — и то, и то у Карпина есть», — отметил Радимов.