Песков заявил, что Путина не будут представлять на церемонии открытия Олимпиады — 2020

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президента России не будут представлять на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

«Президента никто не будет представлять. Этот год все-таки особенный и особенный режим проведения Олимпиады. Это та данность, в которой нам приходится работать», – передает слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента затруднился ответить, будет ли кто-то из официальных лиц представлять Россию на открытии Олимпиады. Он заявил, что эту информацию лучше узнать в Олимпийском комитете России.

Церемония открытия начнется 23 июля в 14:00 по московскому времени. Игры завершатся 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, почему Владимир Путин не посетит церемонию открытия летних Олимпийских игры — 2020 в Токио.