Валуев дал совет спортсменам перед стартом Олимпиады

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев дал совет российским спортсменам перед стартом Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«В данный момент им просто нужно тренироваться как ни в чем не бывало. Во время подготовки к боям я никогда не читал прессу. То же могу посоветовать и нашим спортсменам. Их задача — работать, а не изучать новости. Они приехали в столицу Японии выступать, а не на экскурсию, должны соблюдать установленные правила», — цитирует депутата «RT».

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Ранее чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре, которую отстранили от летних Олимпийских игр — 2020 из-за коронавируса, заявила, что ее тесты на коронавирус показали неверный результат.