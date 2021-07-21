В Кремле отреагировали на полноценное признание МОК самбо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) полноценно признать самбо.

«Безусловно, мы приветствуем такое решение. Россия — это родина самбо», — приводит слова представителя администрации президента ТАСС.

Члены МОК проголосовали за признание Международной федерации самбо на 138-й сессии организации в Токио.

Официальной датой рождения самбо считается 16 ноября 1938 года. В 2003 году Госкомспорта признал этот вид боевых искусств национальным и приоритетным видом спорта в России. В 2009 году спортсмены заявили о намерении войти в программу Олимпийских игр.

Самбо получило временное признание Международного олимпийского комитета в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что полноценное признание также получили Международный союз чирлидинга (ICU), Международная федерация ассоциаций муай-тай (IFMA), Международная федерация айсштокспорта (IFI), Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга (WAKO), Всемирная федерация лакросса (WL).