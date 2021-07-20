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Вратарь «Зенита» Кержаков: не могу сказать что я трезвенник

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своем отношении к алкоголю, передает Sports.ru.

«Тяжелый алкоголь позволяю себе только после титула — считай, раз в год. К пиву могу не прикасаться несколько месяцев. Так что сказать, что я жестко пью — конечно, нет. Сказать, что я трезвенник — наверное, тоже нет», — сказал Кержаков.

В составе «Зенита» Кержаков стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Кубок России, а также четыре раза становился обладателем Суперкубка России.

17 июля сине-бело-голубые стали обладателя Суперкубка России, разгромив московский «Локомотив» со счетом 3:0. В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Ранее голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча за Суперкубок России против московского «Локомотива».

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