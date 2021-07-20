Российский пилот «Формулы-3»: хочу получить права, так как устал ездить на метро

19-летний российский пилот французской команды ART, которая выступает в классе машин «Формула-3», Александр Смоляр не имеет водительского удостоверения, информирует «СЭ».

«Можно ли меня встретить за рулем на российских дорогах? Нет, у меня нет ни прав, ни машины. Конечно, встретить на дорогах можно, но не в качестве водителя. Желание получить права есть, так как я устал ездить на метро», — сказал автогонщик.

Российский гонщик программы SMP Racing Александр Смоляр в 2020 году стал пилотом «Формулы-3» и до сегодняшнего дня выступает в этой серии. В гонке во Франции Александр финишировал первым. Перед этим он выиграл в первом субботнем старте в Барселоне. За текущий сезон это уже вторая победа Смоляра. Следующий этап гонок пройдет в Венгрии 1 августа.

Ранее пилот команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что его выписали из больницы после аварии на Гран-при Великобритании.