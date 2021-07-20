В заявке клуба ПФЛ зарезервировано место для Хабиба

Махачкалинский «Легион Динамо», который выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), все еще надеется на подписание контракта с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, сообщил глава клуба Шамиль Лахиялов.

«С тех пор не разговаривали на эту тему. Но он ведь не сказал нам тогда «категорически нет». Сейчас он все еще в США, там помогал Исламу Махачеву готовиться к бою. Но у нас есть информация, что уже в августе Хабиб снова вернется в Дагестан. Тогда мы вернемся к переговорам.

Так что хочу сообщить всем, кто думает, что это были лишь слова. Нет, мы правда ждем его ответа и от своей идеи не отказываемся. Одно место в заявке специально для Хабиба все еще есть. Держать будем его до последнего — до 7 сентября. Он знает, что мы ждем ответа», — цитирует президента махачкалинского клуба Legalbet.

Напомним, что после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее Шамиль Лахиялов обратился с предложением подписать контракт к бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.