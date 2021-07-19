Черышев объяснил, почему сборная России сыграла на Евро хуже, чем на ЧМ-2018

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев объяснил, почему национальная команда сыграла на чемпионате Европы — 2020 хуже, чем на домашнем первенстве мира 2018 года.

«Я бы сказал, что соперники у нас были гораздо сильнее, чем три года назад. И мы не во всех моментах правильно сыграли.

Команда хорошо готовилась на сборах, установка была понятной, но, значит, не смогли ее выполнить», — цитирует Черышева «Чемпионат.com».

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Станислава Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

На мундиале-2018 сборная России дошла до четвертьфинала турнира, где уступила в серии послематчевых пенальти команде Хорватии.

Ранее экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил выступление форварда сборной России Артема Дзюбы на чемпионате Европы — 2020.