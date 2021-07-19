В раздевалке «Барселоны» висит напоминание о Роналду

Болельщики на фото раздевалки каталонского футбольного клуба «Барселона» обнаружили листок с упоминанием о заражении коронавирусом португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

На стене раздевалки «Барселоны» висит листок с заголовком из газеты AS, в котором написано, что Криштиану сдал положительный тест на коронавирус и не сможет сыграть против каталонцев. Речь идет о групповом матче Лиги чемпионов 2020/21, в котором португалец не смог принять участие из-за положительного теста на Covid-19. Тогда «Барселона» одержала победу со счетом 2:0. Во второй игре Роналду смог принять участие и тогда уже «Ювентус» взял вверх (3:0).

По итогам чемпионата Испании 2020/21 «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков в 38 матчах. В минувшем сезоне каталонская команда смогла забить 85 мячей, пропустив при этом 38.

«Ювентус» в минувшем сезоне занял четвертое место в Серии А, набрав 78 очков в 38 играх. Туринский клуб забил 77 мячей и пропустил 38 раз.

Ранее стало известно, что «Ювентус» рассматривает вариант с обменом своего нападающего Криштиану Роналду во французский клуб «ПСЖ».