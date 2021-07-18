Автор музыки к церемонии открытия Игр извинился за издевательства над одноклассниками

Японский композитор Кейго Оямада, чья музыка будет звучать на церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, принес извинения за издевательства над одноклассниками в детстве.

После того как он был назван одним из композиторов мероприятия, в Сети всплыли интервью 1994 и 1995 годов, в которых он рассказал о том, как издевался над сверстниками.

«Я прошу прощения от всего сердца. В прошлых журнальных интервью я говорил о своих необдуманных высказываниях и действиях по отношению к одноклассникам в школьные годы и людям с ограниченными возможностями в соседних школах, не задумываясь о том, что я делал в то время. Я серьезно отношусь к тому, что заслуживаю критики», — цитирует музыканта ABC News.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее сообщалось, что на Олимпийские игры в Токио приедет рекордное количество ЛГБТ-спортсменов.