На Олимпийские игры в Токио приедет рекордное количество ЛГБТ-спортсменов

На Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио, приедет 142 открытых ЛГБТ-спортсмена.

Это рекордное количество ЛГБТ-спортсменов, которые выступят на Играх. В 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро приехало 52 ЛГБТ-атлета, а в 2012 году в Лондон — 23.

ЛГБТ-олимпийцы представят 25 разных стран. По этому показателю лидирует сборная США (34).

Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Олимпиада должна была пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 состоится на год позже. При этом Игры сохранят приставку «2020» в маркетинговых целях. Это будут первые Олимпийские игры, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были перенесены, а не отменены, а также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечетный год.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал отстранение гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина из-за того, что в их допинг-пробах был обнаружен мельдоний.