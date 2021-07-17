Экс-наставник «Зенита» о возможном приходе Семака в сборную: пусть из группы ЛЧ не вылетит

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном назначении Сергея Семака на пост тренера сборной России, передает «Чемпионат.com».

«Знаю, что сборная России в поиске тренера. Семак? Хороший вариант. Но для него будет лучше, если останется в «Зените». Он еще молодой, а сборная для опытных специалистов. Для начала пусть лучше Семак постарается не вылететь из группы Лиги чемпионов — вот об этом надо думать, а не о сборной», — сказал Петржела.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее актер Валерий Баринов оценил кандидатуру экс-наставника казанского «Рубина» Курбана Бердыева на пост тренера сборной России.